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Савченко заявила о скором исчезновении Украины в качестве государства

Политика
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Савченко заявила о скором исчезновении Украины в качестве государства
ba.org.ua /

Украина в будущем может значительно сократить численность своих территорий или вовсе исчезнуть. Такое мнение высказала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Украинцы устали жить в своей стране и активно уезжают в США, Канаду и Европу. Савченко считает, что такая тенденция будет сохраняться еще долгое время, поскольку Украина просто перестает существовать.

"Мы не ограничимся потерей Донбасса и Крыма при любых раскладах пресмыкания нашего перед британо-американским союзом", — заявила бывший депутат в эфире канала "Наш".

При таком развитии событий в дальнейшем Украина может потерять половину своих территорий и оставит от себя лишь небольшие осколки. Однако есть еще один возможный сценарий, при котором украинские земли "просто разберут", отметила Савченко.

В таком случае идеи дать Донбассу особый статус и забыть про Крым, которые Киев отказывался принимать в 2014-м году, могут показаться неплохим вариантом, заключила экс-депутат.

#донбасс #украина #савченко
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