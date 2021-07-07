Перенесшие COVID-19 получат приоритет в прохождении углубленной диспансеризации

minzdrav.rkomi.ru / Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Коми

Министерство здравоохранения России утвердило порядок прохождения углубленной диспансеризации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основное внимание при организации медицинских осмотров будет уделяться людям, переболевшим COVID-19. Приоритет будет отдаваться как пациентам с хроническими заболеваниями, так и без них.

"Минздрав России утвердил порядок направления граждан для прохождения углубленной диспансеризации... Приоритет для направления на углубленную диспансеризацию будут иметь граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них", — сообщила пресс-служба.

Правительство России недавно выделило 6 миллиардов рублей на проведение диспансеризации для перенесших COVID-19. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.