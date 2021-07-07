Арбитр Карасев не будет работать на финальном матче Евро-2020

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Россиянин Сергей Карасев не получил назначение на финальный матч 16-го чемпионата Европы по футболу.

Бригада Сергея Карасева не будет работать на финальном матче Евро-2020, который пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли". В Instagram-аккаунте арбитр опубликовал фотографию из лондонского аэропорта и сообщил, что вылетает в Россию.

"Всем привет! Евро-2020 — это мощь! Было очень круто! Лечу домой!" — написал Карасев.

Prt Scr instagram.com / @refkarasev79

Карасев и его помощники обслуживали три матча Евро-2020. Финал континентального первенства пройдет 11 июля. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Португалии, выигравшая турнир в 2016 году.