Арбитр Карасев не будет работать на финальном матче Евро-2020

Global Look Press / Maksim Konstantinov
Россиянин Сергей Карасев не получил назначение на финальный матч 16-го чемпионата Европы по футболу.
Бригада Сергея Карасева не будет работать на финальном матче Евро-2020, который пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли". В Instagram-аккаунте арбитр опубликовал фотографию из лондонского аэропорта и сообщил, что вылетает в Россию.
"Всем привет! Евро-2020 — это мощь! Было очень круто! Лечу домой!" — написал Карасев.
Prt Scr instagram.com / @refkarasev79
Карасев и его помощники обслуживали три матча Евро-2020. Финал континентального первенства пройдет 11 июля. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Португалии, выигравшая турнир в 2016 году.