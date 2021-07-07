Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Арбитр Карасев не будет работать на финальном матче Евро-2020

Спорт
/ Обновлено: 07 июля 2021 20:57 92

Арбитр Карасев не будет работать на финальном матче Евро-2020
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Россиянин Сергей Карасев не получил назначение на финальный матч 16-го чемпионата Европы по футболу.

Бригада Сергея Карасева не будет работать на финальном матче Евро-2020, который пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли". В Instagram-аккаунте арбитр опубликовал фотографию из лондонского аэропорта и сообщил, что вылетает в Россию.

"Всем привет! Евро-2020 — это мощь! Было очень круто! Лечу домой!" — написал Карасев.

Prt Scr instagram.com / @refkarasev79

Карасев и его помощники обслуживали три матча Евро-2020. Финал континентального первенства пройдет 11 июля. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Португалии, выигравшая турнир в 2016 году.

#россия #футбол #судьи #евро-2020 #Карасев
"Франс Пресс" сообщило о задержании предполагаемых убийц президента Гаити
"Франс Пресс" сообщило о задержании предполагаемых убийц президента Гаити
Происшествия
03:08 | 8 июля
Тело пропавшего мальчика нашли в пруду Пулковского парка Петербурга
Тело пропавшего мальчика нашли в пруду Пулковского парка Петербурга
Происшествия
01:40 | 8 июля
"Неприемлемо": Пригожин объяснил нежелание своих детей слушать Моргенштерна
"Неприемлемо": Пригожин объяснил нежелание своих детей слушать Моргенштерна
Общество
01:35 | 8 июля