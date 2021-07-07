Более 100 митингующих в Грузии были задержаны сотрудниками полиции

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Правоохранители арестовали 100 правонарушителей, которые митинговали в Тбилиси у здания парламента.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 100 человек на двух акциях — против ЛГБТ-сообществ и в поддержку избитых журналистов. В итоге 68 из них были отпущены под подписку о невыезде, а 32 гражданина направили в изолятор временного содержания. Еще двух человек задержали за совершение уголовных преступлений — за оскорбление оператора грузинского телеканала "Палитраньюс" и за нанесение ущерба автомобилю патрульной полиции.

URA.RU сообщало, что в социальных сетях появилось видео с задержанием тюменца, захватившего заложников в одном из отделений Сбербанка.