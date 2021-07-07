Политолог Солонников объяснил выдвижение звезд в Госдуму

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Россиянам не стоит скептически относиться к звездам шоу-бизнеса, которые баллотируются в Госдуму. Важно судить их по делам, а не образу, заявил политолог Дмитрий Солонников.

Эксперт ответил противникам "звездных" выдвиженцев. Своим мнением он поделился в беседе с журналистом "ПолитЭксперта" в рамках пресс-конференции Медиагруппы "Патриот". На встрече участники обсудили решение известного стилиста Сергея Зверева баллотироваться в депутаты Госдумы. Солонников уверен, что каждый кандидат может сыграть важную роль в жизни государства.

"Они не просто так идут туда, мы за них голосуем. Нас никто не заставлял", — отметил политолог.

Зверев примет участие в предстоящих выборах от партии "Зеленые". Решение далось ему тяжело. Принять его помогли лица, следившие за экологической деятельностью популярного парикмахера, о чем он сам рассказал на недавней пресс-конференции.