Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Политолог Солонников объяснил выдвижение звезд в Госдуму

Политика
88

Политолог Солонников объяснил выдвижение звезд в Госдуму
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Россиянам не стоит скептически относиться к звездам шоу-бизнеса, которые баллотируются в Госдуму. Важно судить их по делам, а не образу, заявил политолог Дмитрий Солонников.

Эксперт ответил противникам "звездных" выдвиженцев. Своим мнением он поделился в беседе с журналистом "ПолитЭксперта" в рамках пресс-конференции Медиагруппы "Патриот". На встрече участники обсудили решение известного стилиста Сергея Зверева баллотироваться в депутаты Госдумы. Солонников уверен, что каждый кандидат может сыграть важную роль в жизни государства.

"Они не просто так идут туда, мы за них голосуем. Нас никто не заставлял", — отметил политолог.

Зверев примет участие в предстоящих выборах от партии "Зеленые". Решение далось ему тяжело. Принять его помогли лица, следившие за экологической деятельностью популярного парикмахера, о чем он сам рассказал на недавней пресс-конференции.

#выборы #солонников #Зверев
"Франс Пресс" сообщило о задержании предполагаемых убийц президента Гаити
"Франс Пресс" сообщило о задержании предполагаемых убийц президента Гаити
Происшествия
03:08 | 8 июля
Тело пропавшего мальчика нашли в пруду Пулковского парка Петербурга
Тело пропавшего мальчика нашли в пруду Пулковского парка Петербурга
Происшествия
01:40 | 8 июля
"Неприемлемо": Пригожин объяснил нежелание своих детей слушать Моргенштерна
"Неприемлемо": Пригожин объяснил нежелание своих детей слушать Моргенштерна
Общество
01:35 | 8 июля