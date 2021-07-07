Житель Кубани получил четыре года за комментарий в поддержку терроризма

Федеральное агентство новостей / Виктор Сухоруков

Суд вынес приговор краснодарцу Петру Б. Он признан виновным в публичном одобрении террористической деятельности.

Подсудимый создал в соцсети страницу и опубликовал на ней три комментария, которые касались атаки на архангельское управление ФСБ. Суть публикаций сводилась к оправданию терроризма. Речь шла об инциденте, когда молодой местный житель пронес в здание спецслужбы взрывное устройство. Злоумышленник погиб, а трое силовиков были ранены.

За оправдание преступной деятельности житель Кубани получил четыре года колонии. Фигурант не считает себя виновным.