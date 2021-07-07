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Предполагаемые убийцы президента Гаити назвали себя американскими агентами из DEA

Происшествия
/ Обновлено: 07 июля 2021 20:43 92

Предполагаемые убийцы президента Гаити назвали себя американскими агентами из DEA
pixabay.com /

Резиденция президента Гаити Жовенеля Моиза подверглась нападению. Глава государства получил смертельное ранение. В СМИ появилось видео с признанием предполагаемых убийц.

Несколько злоумышленников утверждали, что являются сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) и якобы проводили некую спецоперацию в президентском квартале. По другой информации, "агенты" на самом деле являются наемниками.

В Гаити сейчас введено военное положение, и закрыт международный аэропорт. Супруга главы государства госпитализирована с огнестрельным ранением.

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