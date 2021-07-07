Медики объяснили, почему можно заболеть коронавирусом после прививки

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Заболеть коронавирусом можно как между прививками, так и пройдя полную вакцинацию. Связано это с недостаточным иммунным ответом организма.

Переболевшие COVID-19 сохраняют иммунитет примерно в течение года. По истечение этого срока, считают медики, необходимо пройти вакцинацию. Если же человек заболел после первого этапа прививки, то второй компонент вакцины можно не вводить. А просто повторить прививку через шесть месяцев.

Среди специалистов нет пока единого мнения, какой уровень антител достаточен для защиты организма от коронавируса. Если человек заболевает после проведения прививки, болезнь скорее всего пройдет в легкой форме. После болезни следует подождать полгода, повторить прививку и выяснить уровень антител примерно через три недели после вакцинации, сообщает сайт 360tv.ru,

По мнению профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, с коронавирусом справляются только нейтрализующие антитела.Определить их наличие могут не все лаборатории. Поэтому и возникает путаница. Общий уровень антител у человека может быть высоким, тогда как количество нейтрализующих антител может быть недостаточным.