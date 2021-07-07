Политолог Солонников рассказал о трудностях проведения выборов в Госдуму на фоне пандемии

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Выборы в Госдуму России пройдут под эгидой коронавирусных ограничений и мер предосторожности. Об этом заявил политолог Дмитрий Солонников.

Эксперт выступал в пресс-центре Медиагруппы "Патриот". В ходе мероприятия обсуждались трудности голосования во время пандемии. Солонников уверен, что избирательный процесс пройдет с полным соблюдением закона и требований безопасности.

"Голосование "на пеньках" — этого не будет", — подчеркнул политолог.

Солонников добавил, что проблемы могут возникнуть на фоне распространения коронавируса. Есть риск, что граждане откажутся идти на голосования из-за страха заразиться, а также влияния ковид-диссидентов.

Сайт 360tv.ru ранее информировал, что президент России Владимир Путин призвал провести честные и прозрачные парламентские выборы. Конкуренция между партиями должна быть цивилизованной и без оскорбительных выпадов.