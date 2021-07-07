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Россия выступила за возобновление работы сирийского Конституционного комитета

Политика
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Россия выступила за возобновление работы сирийского Конституционного комитета
inforeactor.ru / Жирнова Елена

Москва призвала ООН оказать содействие в возобновлении работы сирийского Конституционного комитета. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

Российская делегация 7—8 июля принимает участие в переговорах по Сирии в "астанинском формате". В рамках мероприятия Лаврентьев отметил, что Москва и Тегеран выступили за восстановление работы комитета.

"Мы призвали спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена работать в этом направлении", — сказал спецпредставитель президента РФ в комментарии ТАСС.

Лаврентьев допустил, что следующее заседание сирийского Конституционного комитета может состояться летом 2021 года. Он также обратил внимание, что Запад пока не предоставил России доказательств в пользу продления механизма трансграничной помощи Сирии.

Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад ранее упрекнул США в желании добиться реальности, которая ведет к разделу республики, передает сайт 360tv.ru.

#сирия #лаврентьев #конституционный комитет
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