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ПСЖ готовится объявить о подписании контракта с Рамосом

Спорт
/ Обновлено: 07 июля 2021 20:00 73

ПСЖ готовится объявить о подписании контракта с Рамосом
instagram.com / @realmadrid

Испанского защитника Серхио Рамоса в ближайшее время представят в качестве игрока французского "Пари Сен-Жермен".

Серхио Рамос 7 июля побывал в офисе ПСЖ в столице Франции. Видео с игроком опубликовал в Twitter-аккаунте один из болельщиков парижского клуба. В ближайшее время 35-летний испанский защитник должен пройти медобследование, после чего ПСЖ объявит о переходе.

С 2005 года Рамос выступал за мадридский "Реал", являясь капитаном "сливочных". Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира по футболу в 10 миллионов евро.

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