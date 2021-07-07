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Скончался отец голливудского актера Роберта Дауни — младшего

Общество
/ Обновлено: 07 июля 2021 20:25 69

Скончался отец голливудского актера Роберта Дауни — младшего
Prt Scr youtube.com / criterioncollection

Американский режиссер Роберт Дауни — старший умер в возрасте 85 лет в своем доме, расположенном в Америке.

Последняя супруга мужчины Розмари Роджерс рассказала, что ее муж последние пять лет боролся с болезнью Паркинсона, но умер во сне, передает издание The Sun.

Родитель знаменитого голливудского артиста Роберта Дауни — младшего не только был режиссером, но и сам снимался в фильмах, а также работал в качестве сценариста, продюсера и оператора. Его сын принял участие в нескольких фильмах отца.

#режиссер #смерть #Роберт Дауни
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