Пашинян при личной встрече с Путиным получил поздравления с победой на выборах

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин лично поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с результатами парламентских выборов.

По словам российского лидера, избирательный процесс показал, что народ доверяет Пашиняну. Это является одним из важных вопросов для развития страны, отметил Путин.

"Я вас искренне с этим поздравляю", — сказал президент России.

Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" одержала победу на внеочередных парламентских выборах. Политическое объединение поддержали 53,92% избирателей.