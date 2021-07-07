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Пашинян при личной встрече с Путиным получил поздравления с победой на выборах

Политика
/ Обновлено: 07 июля 2021 19:53 97

Пашинян при личной встрече с Путиным получил поздравления с победой на выборах
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин лично поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с результатами парламентских выборов.

По словам российского лидера, избирательный процесс показал, что народ доверяет Пашиняну. Это является одним из важных вопросов для развития страны, отметил Путин.

"Я вас искренне с этим поздравляю", — сказал президент России.

Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" одержала победу на внеочередных парламентских выборах. Политическое объединение поддержали 53,92% избирателей.

#россия #путин #армения #пашинян
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