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Защитник Фабиан Бальбуэна станет игроком московского "Динамо"

Спорт
/ Обновлено: 07 июля 2021 19:36 93

Защитник Фабиан Бальбуэна станет игроком московского «Динамо»
Global Look Press / 辛悦卫/Xinhua

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна подпишет контракт со столичным "Динамо".

Московское "Динамо" согласовало условия сделки с 29-летним защитником сборной Парагвая Фабианом Бальбуэной, сообщил в Twitter-аккаунте журналист Экрем Конур. Он утверждает, что в ближайшее время "бело-голубые" официально объявят о переходе игрока.

На протяжении трех последних сезонов Бальбуэна выступал за лондонский "Вест Хэм Юнайтед". До этого защитник играл в бразильском "Коринтиансе" и парагвайских клубах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

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