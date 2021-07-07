Защитник Фабиан Бальбуэна станет игроком московского «Динамо»

Global Look Press / 辛悦卫/Xinhua

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна подпишет контракт со столичным "Динамо".

Московское "Динамо" согласовало условия сделки с 29-летним защитником сборной Парагвая Фабианом Бальбуэной, сообщил в Twitter-аккаунте журналист Экрем Конур. Он утверждает, что в ближайшее время "бело-голубые" официально объявят о переходе игрока.

На протяжении трех последних сезонов Бальбуэна выступал за лондонский "Вест Хэм Юнайтед". До этого защитник играл в бразильском "Коринтиансе" и парагвайских клубах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.