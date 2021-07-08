Погребинский: нужны сверхусилия, чтобы вернуть властям Украины здравый смысл

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Украине в случае прямой конфронтации с Россией не помогут никакие совместные с НАТО международные военные учения, так как никто из западных стран не станет из-за нее вступать в войну с ядерной сверхдержавой.

С таким предостережением в эфире украинского телеканала «Первый независимый» выступил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, по словам которого Украина из-за неразумного поведения ее руководства может столкнуться с суровыми последствиями.

«В случае прямого столкновения с Российской Федерацией никто Украине не поможет. Украина окажется в тяжелейшей ситуации. И возможно, потребуются какие-то сверхусилия для того, чтобы вернуть здравый смысл украинским руководителям. Хотя этот здравый смыл должен был бы быть на месте руководителя большой страны давно освоен», — заявил политолог.

Украинское руководство, по словам Погребинского, давно уже должно было понять, что Запад использует его в качестве инструмента для создания проблем Москве. Используют сейчас и будут использовать в дальнейшем, но, если это приведет к непоправимым последствиям, например, к военному конфликту с Россией, Украина останется в полном одиночестве, что сделает ее положение безнадежным.

«Никто не станет воевать с российской ядерной супердержавой, вообще никто. Поэтому все эти учения, все эти разговоры о том, что весь мир с нами, цивилизованный, смотрите, какие учения мы провели – никакого значения все это не имеет», — еще раз подчеркнул Погребинский.

И то, что руководство страны не понимает этого, является плохим знаком для всех украинцев. Тем более, что в последнее время все видят, как меняется риторика Кремля, напомнил политолог.

ФБА «Экономика сегодня» /

Сам Погребинский, по его словам, с большой тревогой слушает все более жесткие заявления президента РФ и министра иностранных дел России, суть которых сводится к тому, что в случае, если действия какой-либо страны будут представлять угрозу нацбезопасности России, ее реакция будет очень жесткой.

«Прямо об этом говорится. Чего мы добиваемся? Украина просто не может не учитывать, в каком мире она живет», — заключил украинский эксперт.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин, отвечая во время «Прямой линии» на вопрос об Украине, заявил, что недружественную политику по отношению к РФ проводит только украинское руководство, а простых украинцев он по-прежнему считает братским народом, и поэтому Украина не была вместе с США и Чехией внесена в список недружественных государств.