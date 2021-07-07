Новая угроза санкций: власти РФ «обнулили» долю доллара в ФНБ

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Причина, побудившая российские власти перейти от разговоров о возможной дедолларизации к делу, является угроза новых экономических санкций Запада, которые грозят обернуться «заморозкой» средств российских компаний, ведущих расчеты в долларах.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал доктор экономических наук Игорь Николаев, который прокомментировал сообщения о том, что Фонд национального благосостояния окончательно избавился от американской валюты, переведя 40 миллиардов в золото, евро и юани.

«До недавнего времени отказ от доллара рассматривался исключительно в теории, но после угроз Вашингтона наложить арест на казначейские облигации России и заморозить финансовые операции российских госбанков наш категорический ответ перешел в практическую плоскость, — заявил эксперт-экономист.

По словам Николаева, российское правительство уже давно рассматривало план постепенного отказа от использования доллара в международных расчетах, и видимо отдельные пункты этого плана начали воплощаться в жизнь.

При этом другой эксперт в области экономики Михаил Коган – глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами назвал подобное решение властей РФ оправданным, так как именно руководство страны всегда точно знает, какие санкционные меры нанесут наиболее чувствительный удар, а каких ограничений можно избежать еще на этапе обсуждений.

При этом Игорь Николаев добавил, что рядовым россиянам решение властей полностью отказаться от использования доллара ничем не грозит – ставки по депозитам и другие инструменты сбережения и накопления средств не изменятся. Хотя экономика страны может пострадать из-за резкого отказа от главной мировой валюты. К тому же многие российские миллиардеры, до сих пор формировавшие свои доходы в американской валюте, будут вынуждены обратить внимание на альтернативные варианты.

«Когда правительство бежит на биржу, чтобы поменять одну валюту на другую, можно говорить, что иных вариантов по инвестированию государственных средств у чиновников не существует. Государство обещает сберечь вложенные населением деньги, но о приумножении народных сбережений пока речи не идет», — заключил Николаев.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, ранее стало известно, что к началу июля 2021 года в Фонде национального благосостояния, где еще в начале лета по оценке Минфина примерно 35% средств хранилось в долларах, не осталось ни единого цента. Также в ФНБ вдвое сократилась доля британского фунта стерлингов- с 8,5 миллиарда, до 4, 25 миллиарда.

Все средства, полученные от продажи американской и британской валюты Минфин РФ потратил на приобретение китайского юаня, евро и золота.