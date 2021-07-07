Венгрия может лишиться членства в Евросоюзе из-за ЛГБТ-закона

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Европейский союз может исключить венгерское государство из международного объединения из-за ЛГБТ-закона. Европарламент провел заседание 7 июля в Страсбурге.

Согласно закону в Венгрии, ответственность за сексуальное образование детей до 18 лет лежит на родителях. В школах под запретом находится любая пропаганда смены гендера. Речь не только об однополых отношениях. Проект затрагивает всякую сексуальную пропаганду в отношении лиц, не достигших 18 лет, уточнил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Однако в международном объединении такой документ не поддержали. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что проблема ЛГБТ-сообществ не относится к разряду второстепенных.

Против идеи венгерского государства высказалась и председатель Еврокомиссии Урслула фон дер Ляйен. Она уверена, что закон использует несовершеннолетних для дискриминации людей по признаку сексуальной ориентации.