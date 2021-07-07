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Вирусолог Тимаков: зафиксированы случаи заражения COVID-19 в третий раз

Общество
/ Обновлено: 07 июля 2021 19:06 91

Вирусолог Тимаков: зафиксированы случаи заражения COVID-19 в третий раз
pixabay.com /

Медики фиксируют случаи заражения коронавирусом у переболевших дважды пациентов, сообщил российский вирусолог Евгений Тимаков.

Иммунный ответ у перенесших COVID-19 может быть не таким сильным, как у прошедших вакцинацию граждан, предупредил Тимаков в ходе пресс-конференции. В третий раз заболевание может протекать тяжелее, чем первые два, отметил вирусолог.

Вакцинация от COVID-19 является главным способом борьбы с пандемией. Российские препараты эффективны против всех известных штаммов коронавируса, согласно результатам проведенных исследований.

#заражение #коронавирус #тимаков
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