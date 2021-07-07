Все российские теннисисты покинули Уимблдон

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Теннисисты из России завершили выступление на Уимблдонском турнире, который продолжается в Великобритании.

Карен Хачанов стал последним российским теннисистом, завершившим выступление на Уимблдоне. В матче 1/4 финала турнира "Большого шлема" он уступил 12-й ракетке мира Денису Шаповалову. Встреча завершилась поражением Хачанова со счетом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.

За 3 часа 26 минут россиянин три раза подал навылет, реализовал три брейк-пойнта из восьми и допустил семь двойных ошибок. В полуфинале Уимблдона Шаповалов сыграет с Новаком Джоковичем, являющимся действующим победителем турнира.