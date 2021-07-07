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Все российские теннисисты покинули Уимблдон

Спорт
/ Обновлено: 07 июля 2021 18:56 81

Все российские теннисисты покинули Уимблдон
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Теннисисты из России завершили выступление на Уимблдонском турнире, который продолжается в Великобритании.

Карен Хачанов стал последним российским теннисистом, завершившим выступление на Уимблдоне. В матче 1/4 финала турнира "Большого шлема" он уступил 12-й ракетке мира Денису Шаповалову. Встреча завершилась поражением Хачанова со счетом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.

За 3 часа 26 минут россиянин три раза подал навылет, реализовал три брейк-пойнта из восьми и допустил семь двойных ошибок. В полуфинале Уимблдона Шаповалов сыграет с Новаком Джоковичем, являющимся действующим победителем турнира.

#россия #спорт #уимблдон #теннис #хачанов
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