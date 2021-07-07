Глава партии «Родина» заявил о необходимости создания спортивных центров в городах России

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Депутат Госдумы и глава партии "Родина" Алексей Журавлев в рамках проекта "100 городов" провел встречу с жителями Челябинской области.

В ходе рабочей поездки Журавлев посетил АО "Автомобильный завод "Урал". Там он пообщался с ветеранами автомобилестроительной отрасли. Работники пожаловались ему на маленькие пенсии и большие коммунальные платежи. Журавлев, в свою очередь, заверил, что вместе с единомышленниками добивается закрытия Пенсионного фонда РФ. По его мнению, это поможет увеличить пенсии людям.

Кроме того, Алексей Журавлев пообщался с ветераном труда, мастером спорта по русскому хоккею, волейболу и футболу Владимиром Грачевым. Пенсионер сообщил, что регион испытывает дефицит центров для спортсменов. Депутат Госдумы, в свою очередь, подчеркнул, что партия "Родина" считает важным поддерживать здоровый образ жизни и молодежь.

"Спортивные центры должны быть в каждом городе, даже небольшом, в достаточном количестве", — заверил он.

Также глава партии "Родина" посетил музей Челябинского тракторного завода, который на сегодняшний день является одним из старейших заводов в стране по производству и продаже колесной и гусеничной дорожно-строительной техники.