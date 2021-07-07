Суд проверит законность решения о включении "Медузы"* в список СМИ-иноагентов

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Московский городской суд проверит законность решения о включении "Медузы" в перечень СМИ-иноагентов, сообщила юридическая инстанция.

Заседание по делу "Медузы" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) состоится 7 октября. Другие подробности пока не приводятся.

Министерство юстиции РФ признало издание иностранным агентом. Соответствующее решение было вынесено 23 апреля 2021 года. Гендиректор проекта Галина Тимченко назвала "Медузу" убыточной, но опровергла информацию о возможном закрытии редакции.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента