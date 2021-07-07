Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Суд проверит законность решения о включении "Медузы"* в список СМИ-иноагентов

Происшествия
/ Обновлено: 07 июля 2021 18:33 92

Суд проверит законность решения о включении «Медузы» в список СМИ-иноагентов
pixabay.com /

Московский городской суд проверит законность решения о включении "Медузы" в перечень СМИ-иноагентов, сообщила юридическая инстанция. 

Заседание по делу "Медузы" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) состоится 7 октября. Другие подробности пока не приводятся.

Министерство юстиции РФ признало издание иностранным агентом. Соответствующее решение было вынесено 23 апреля 2021 года. Гендиректор проекта Галина Тимченко назвала "Медузу" убыточной, но опровергла информацию о возможном закрытии редакции.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

#суд #медуза #иноагент
"Франс Пресс" сообщило о задержании предполагаемых убийц президента Гаити
"Франс Пресс" сообщило о задержании предполагаемых убийц президента Гаити
Происшествия
03:00 | 8 июля
Тело пропавшего мальчика нашли в пруду Пулковского парка Петербурга
Тело пропавшего мальчика нашли в пруду Пулковского парка Петербурга
Происшествия
01:40 | 8 июля
"Неприемлемо": Пригожин объяснил нежелание своих детей слушать Моргенштерна
"Неприемлемо": Пригожин объяснил нежелание своих детей слушать Моргенштерна
Общество
01:35 | 8 июля