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В Гаити потребовали СБ ООН провести заседание на фоне убийства президента

Политика
/ Обновлено: 07 июля 2021 18:25 92

В Гаити потребовали СБ ООН провести заседание на фоне убийства президента
un.org / Официальный сайт Совбеза ООН

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф призвал провести заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщило агентство Reuters.

Политик выступил с инициативой из-за убийства президента страны Жовенеля Моиза. В Гаити призвали ООН обсудить ситуацию в республике и расследовать убийство главы государства.

Ранее стало известно, что Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения группы неизвестных. Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июля.

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