Игрок шотландского «Рейнджерс» Камара может перейти в один из клубов РПЛ

Global Look Press / Igor Russak/dpa

Хавбек "Рейнджерс" и национальной сборной Финляндии Глен Камара заинтересовал клуб РПЛ.

Глен Камара получил предложение от одного из клубов, выступающих в чемпионате России по футболу, пишет Eurosport. По информации издания, в трансфере 25-летнего игрока сборной Финляндии заинтересованы команды АПЛ.

За "Рейнджерс" Камара выступает с 2019 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 51 матч. Камара принял участие во всех играх сборной Финляндии на групповом этапе Евро-2020. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.