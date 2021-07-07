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Власти Гаити опровергли смерть жены убитого президента Моиза

Происшествия
/ Обновлено: 07 июля 2021 18:14 82

Власти Гаити опровергли смерть жены убитого президента Моиза
gov.spb.ru / Пресс-служба администрации губернатора Петербурга

Посольство Гаити в Доминиканской Республике сообщило, что информация о смерти супруги убитого ранее главы государства Жовенеля Моиза Мартин Моиз не является действительной.

Группа злоумышленников напала на резиденцию президента и убила мужчину, а также ранила его жену. Позднее ряд СМИ сообщили о смерти женщины. Но власти страны опубликовали сообщение, что первая леди жива. А аэропорт Порт-о-Пренс уже готовит самолет, чтобы вывезти пострадавшую для лечения за границу.

#убийство #лечение #гаити #Мартин Моиз
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