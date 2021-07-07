Власти Гаити опровергли смерть жены убитого президента Моиза

gov.spb.ru / Пресс-служба администрации губернатора Петербурга

Посольство Гаити в Доминиканской Республике сообщило, что информация о смерти супруги убитого ранее главы государства Жовенеля Моиза Мартин Моиз не является действительной.

Группа злоумышленников напала на резиденцию президента и убила мужчину, а также ранила его жену. Позднее ряд СМИ сообщили о смерти женщины. Но власти страны опубликовали сообщение, что первая леди жива. А аэропорт Порт-о-Пренс уже готовит самолет, чтобы вывезти пострадавшую для лечения за границу.