Власти Гаити ввели военное положение после убийства президента страны

Федеральное агентство новостей /

И. о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф объявил о введении в стране военного положения в связи с убийством президента Жовенеля Моиза.

Решение было принято в рамках экстренного заседания Совета министров. По его словам, все силы нации должны объединиться в битве за стабильность в государстве.

Президент Гаити погиб в результате огнестрельного ранения в ночь на 7 июля. Неизвестные ворвались в его резиденцию и открыли огонь из оружия. Его супруга умерла от полученных ран в больнице.