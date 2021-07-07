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Ицхак Герцог официально стал 11-м президентом Израиля

Политика
/ Обновлено: 07 июля 2021 18:16 91

Ицхак Герцог официально стал 11-м президентом Израиля
Global Look Press / Roni Schutzer-Jinipix/Xinhua

Ицхак Герцог принес присягу президента Израиля в парламенте, став 11-м на этом посту. Он был избран главой государства по итогам голосования 120 законодателей Кнессета.

Герцог будет занимать этот пост до 2028 года без права переизбрания. Отстранение президента возможно только в результате импичмента — за лишение главы государства полномочий должны проголосовать 75% депутатов Кнессета. После принесения присяги и постановки подписи под ее текстом Герцог официально стал президентом Израиля.

В стране глава государства находится вне политики. Герцог должен представлять весь народ Израиля, а непосредственно государственные дела сводятся к представительским функциям и поручению одному из членов Кнессета сформировать правительство.

#израиль #президент #кнессет #Ицхак Герцог
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