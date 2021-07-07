Власти Эфиопии позволили штату Тыграй получать гуманитарную помощь по воздуху

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Эфиопия открыла границы штата Тыграй для получения гуманитарной помощи по воздуху, сообщили в пресс-службе правительства страны.

Штат Тыграй получал большую часть гуманитарной помощи по воде, однако летом 2021 года двое неизвестных разрушили два последних моста через реку. Местные правоохранительные органы начали проверку по случаю этого правонарушения.

Правительство Эфиопии разрешило заинтересованным сторонам доставлять гуманитарные грузы в Тыграй по воздуху с 5 июля 2021 года. Такое решение властей страны позволит оказывать помощь проблемному штату.

Власти Эфиопии уже получали обвинения в свой адрес из-за искусственного создания гуманитарной катастрофы в этом штате. Аддис-Абеба в конце июня заявила об одностороннем прекращении огня и намерении вывести войска из Мекеле. Так страна выразила свое намерение к мирному урегулированию ситуации.