Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Власти Эфиопии позволили штату Тыграй получать гуманитарную помощь по воздуху

Общество
62

Власти Эфиопии позволили штату Тыграй получать гуманитарную помощь по воздуху
Global Look Press / © Wang Ping / XinHua

Эфиопия открыла границы штата Тыграй для получения гуманитарной помощи по воздуху, сообщили в пресс-службе правительства страны.

Штат Тыграй получал большую часть гуманитарной помощи по воде, однако летом 2021 года двое неизвестных разрушили два последних моста через реку. Местные правоохранительные органы начали проверку по случаю этого правонарушения.

Правительство Эфиопии разрешило заинтересованным сторонам доставлять гуманитарные грузы в Тыграй по воздуху с 5 июля 2021 года. Такое решение властей страны позволит оказывать помощь проблемному штату.

Власти Эфиопии уже получали обвинения в свой адрес из-за искусственного создания гуманитарной катастрофы в этом штате. Аддис-Абеба в конце июня заявила об одностороннем прекращении огня и намерении вывести войска из Мекеле. Так страна выразила свое намерение к мирному урегулированию ситуации.

#гуманитарная помощь #эфиопия #тыграй
"Франс Пресс" сообщило о задержании предполагаемых убийц президента Гаити
"Франс Пресс" сообщило о задержании предполагаемых убийц президента Гаити
Происшествия
03:00 | 8 июля
Тело пропавшего мальчика нашли в пруду Пулковского парка Петербурга
Тело пропавшего мальчика нашли в пруду Пулковского парка Петербурга
Происшествия
01:40 | 8 июля
"Неприемлемо": Пригожин объяснил нежелание своих детей слушать Моргенштерна
"Неприемлемо": Пригожин объяснил нежелание своих детей слушать Моргенштерна
Общество
01:35 | 8 июля