Социологи оценили шансы Зеленского остаться на второй президентский срок

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Украинский институт будущего и New Image Marketing Group провели опрос среди жителей страны и выяснили, какие шансы у президента Владимира Зеленского сохранить свою должность, передает портал «Гордон».

В опросе приняли участие 2400 украинцев от 18 лет. Исходя из ответов респондентов, в первом туре президентских выборов Зеленского поддержали бы 30% граждан. Вторую строчку занял экс-президент Украины Петр Порошенко — за него готовы проголосовать 14%. На третьем месте оказался сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Бывший премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заручилось поддержкой 11% опрошенных.

А вот во втором туре действующий президент одержал бы безоговорочную победу с большим отрывом от конкурентов — за Зеленского готовы голосовать свыше 65% респондентов.

Несмотря на поддержку граждан, политику Зеленского не редко критикуют. Например, недавно аналитик Андрей Головачев выразил мнение, что методы и поведение Зеленского можно сравнить с боксом без правил, а состояние страны, — возвращением в дикие времена феодализма.