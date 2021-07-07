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Власти Литвы ответили Белоруссии на сокращение сотрудников дипмиссии

Политика
/ Обновлено: 07 июля 2021 17:51 76

Власти Литвы ответили Белоруссии на сокращение сотрудников дипмиссии
wikipedia.org / Zscout370 / CC BY 2.0

Вильнюс принял ответные меры по сокращению сотрудников белорусского посольства. Соответствующая нота была вручена главе дипломатической миссии.

Ранее в эфире гостелевидения Белоруссии заявили, что в посольстве Литвы оставят одного консула и трех административно-технических сотрудников. Решение было принято после того, как Вильнюс присвоил офису бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской дипломатический статус.

Литва приняла ответные меры в этом вопросе. В посольстве Белоруссии также останется один консул и три административно-технических сотрудника.

#белоруссия #литва #дипмиссия
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