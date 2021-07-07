Протасевич завел «полулегитимный» аккаунт в Twitter

instagram.com / @ Роман Протасевич

Находящийся под домашним арестом блогер Роман Протасевич завел новый аккаунт в социальной сети Twitter. Блог ведется "без присмотра", заявил он.

Первую публикацию Протасевич сделал во второй половине дня 7 июля 2021 года. Свой профиль в социальной сети блогер описал как "санкционный Роман, полулегитимный Протасевич". Приветственный твит официального аккаунта Nexta (Telegram-канал Nexta признан экстремистским на территории Белоруссии) он проигнорировал.

Prt Scr twitter.com / @protas_by

В Белоруссии Протасевич обвиняется в ведении экстремистского канала Nexta и разжигании социальной вражды. Свою вину блогер полностью признал и дал большое интервью-разоблачение на белорусском телеканале ОНТ. В конце июня 2021 года блогер и его подруга, гражданка России София Сапега, были помещены под домашний арест.