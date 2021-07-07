Туктамышева призналась, что не хочет обижать Дзюбу

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась о футболисте Артеме Дзюбе.

Елизавета Туктамышева стала гостьей очередного эфира телеканала "Матч ТВ", посвященного 16-му чемпионату Европы по футболу. В ходе него фигуристка рассказала, как называет нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу.

"Хороший, красивый человек. Больше никак. Мне кажется, хорошо, что ему не придумала прозвище. Если бы я его как-то назвала, то он бы мог обидеться", — отметила Туктамышева.

Накануне Дзюба прибыл в расположение "Зенита", который продолжает подготовку к новому сезону на тренировочном сборе в Австрии. На Евро-2020 форвард забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Дзюба принял участие во всех трех матчах сборной России.