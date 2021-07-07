Экс-президент США подаст в суд на руководителей Facebook и Twitter

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Бывший лидер Америки Дональд Трамп подаст в суд на руководителей площадок Facebook и Twitter, сообщили журналисты местных СМИ.

По информации американских изданий, экс-президент обратится с иском в суд 7 июля.

Зимой 2021 года площадки Facebook и Twitter заблокировали официальные аккаунты Дональда Трампа. Это произошло после штурма Капитолия в январе.

Команда бывшего лидера разработала собственную социальную сеть. Там уже появилась страница Трампа. Она создана для общения экс-президента со сторонниками.