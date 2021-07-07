Россия за день. Главное: «политические карлики» в Воронеже и недоверие по-белгородски

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Республика Татарстан. В Казани в уголовном деле о массовом убийстве в гимназии №175 появился новый фигурант. Следователи предъявили обвинение руководителю фирмы «Ваша безопасность» Сергею Иванову из-за оказания услуг, не отвечавшим нормативным требованиям. Его отправили под домашний арест до 4 сентября.

Пермский край. Глава Прикамья Дмитрий Махонин хочет учредить в краевом правительстве новую должность — главного архитектора. По его словам, такой специалист уже есть в Перми, теперь он необходим на уровне региона. Губернатор считает, что без архитектора развитие края остановится.

Челябинская область. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов вплотную взяться за застройку своих территорий. До конца года глава региона велел сдать в эксплуатацию не менее 1,67 млн квадратных метров жилья.

wikipedia.org / Уральский бард

Республика Бурятия. Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку министра образования Баира Жалсанова, не став поднимать вопрос об увольнении на антикоррупционной комиссии. Сообщается, что заявление об увольнении руководитель ведомства написал по собственному желанию.

Свердловская область. Губернатор Магаданской области Сергей Носков приехал с неофициальным визитом в Нижний Тагил, где работал мэром с 2012 по 2018 годы. Он признался, что инспектировал объекты благоустройства, а также отметил, что за последние три года город почти не изменился.

Республика Башкортостан. Заместителем министра имущественных и земельных отношений Башкирии назначен Артур Аманбаев. Сообщается, что карьеру в ведомстве чиновник начал еще несколько лет назад с должности рядового специалиста.

Ставропольский край. Минобразования Ставрополья сообщило, что частный детский сад, где накануне избили ребенка, не имеет лицензии на работу, квалифицированных работников и учебного плана. Об этом стало известно после проверки прокуратуры. В отношении владельцев детсада возбуждено уголовное дело.

perm.sledcom.ru / СУ СКР по Пермскому краю

Волгоградская область. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой. Стороны договорились о создании дополнительных 4000 коек в госпиталях для больных коронавирусом, а также подготовке медперсонала к условиям повышенных нагрузок.

Омская область. Депутаты омского горсовета решили стандартизировать семейные захоронения на городских кладбищах. Так, участок для двух человек теперь не может превышать пять квадратных метров, а для пяти — 14 кв. м. При этом место должно быть ограничено, как минимум, поребриком.

Белгородская область. Жители Белгорода не поверили словам губернатора Вячеслава Гладкова о снижении цен на овощи в области. Под постом с радостной вестью, опубликованным главой региона, горожане посоветовали ему сходить на рынок без телекамер, чтобы увидеть, что реальные цены выше почти вдвое.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков 7 июля в 18:00 проведет на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» прямую линию с жителями. Он заявил, что не оставит без ответа ни один вопрос.

Воронежская область. Вице-спикер Госдумы и бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев на пресс-конференции напомнил о «политических карликах» в городской думе, с которыми боролся будучи у власти в регионе. Он отметил, что «оздоровление» тогда прошло успешно и сохраняет эффект по сей день.

Алтайский край. Глава региона Виктор Томенко лично поздравил с назначением на должность нового прокурора региона Антона Германа. Ранее указ о назначении его на должность на пять ближайших лет подписал президент России Владимир Путин.

Республика Саха. В Якутии назначили нового замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства. Должность занял бывший руководитель секретариата Ил Тумэна Сергей Сивцев. Его предшественником был Алексей Агеев, уволенный в конце июня.

Пост нового пресс-секретаря главы администрации Якутска займет известный в городе телеведущий и экс-директор местного телеканала Алексей Соколов. Он сообщил, что приступит к обязанностям с 12 июля.