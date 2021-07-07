Туркменский гонщик. Как Бердымухамедов загнал свою страну на вершину Олимпа

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Рэп про коня

Президент Туркменистана, работавший сельским стоматологом, правит государством уже 14 лет. За время президентства он завоевал неофициальные титулы «Аркадаг» (покровитель) и «Лидер нации», славу музыканта, писателя, наездника, гонщика и просто спортсмена. О бесконечных талантах Бердымухамедова и любви народа к своему «покровителю» неустанно вещают местные СМИ. «Политика Сегодня» собрала самые яркие моменты в правлении Бердымухамедова.

Одним из самых известных среди многочисленных подвигов Аркадага стало его выступление на праздничных скачках в Международном конноспортивном комплексе в 2019 году. Личный состав МВД Туркменистана преподнес Бердымухамедову подарок в виде ахалтекинского жеребенка по кличке Ровач (Благополучный). В честь такого подношения президент сочинил рэп и исполнил композицию вместе со своим внуком Керимгулы. Ролик, опубликованный на YouTube, моментально стал вирусным и породил много мемов. Этот сингл не единственный в карьере Бердымухамедова — он записал еще девять песен.

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Победоносный всадник

Особенно ярко свой талант наездника Бердымухамедов раскрыл на скачках в 2013 году. Аркадаг принял участие в соревнованиях на собственном коне Беркараре и, конечно, завоевал первое место. По правилам тех скачек, победитель получил призовой фонд в 11,05 млн долларов. Одержать победу «Лидеру нации» не помешало даже досадное падение с жеребца — президент неожиданно свалился с лошади после пересечения финишной черты.

Акула пера

Бердымухамедов, согласно официальным данным, написал более 50 книг самых разных тематик: про скакунов, растения, ковры, народ и культуру Туркменистана. Кроме того, Аркадаг уделил немало времени науке и выпустил ряд работ по медицине, экологии и экономике. Все сочинения президента всегда выпускаются только в дорогих переплетах и на качественной бумаге. В стране даже есть обычай дарить произведения «покровителя» в качестве премий на профессиональные праздники. Почти год назад Бердымухамедов открыл сайт электронной библиотеки имени себя и теперь его книжные труды доступны онлайн каждому.

Prt Scr youtube.com / Хроника Туркменистана

Гладиатор спортивных арен

«Лидер нации» уже в 1972 году смог завоевать титул чемпиона Ашхабада по классической борьбе. Спустя год он проявил себя как меткий стрелок и стал чемпионом страны по стрельбе. Но на этом спортивные достижения Аркадага не заканчиваются. Бердымухамедов обладает черным поясом седьмой степени по таэквондо, а также получил диплом Достопочтенного обладателя десятого дана по каратэ. Заслуги президента не остались не замеченными в мире — он является почетным членом Всеяпонской Федерации «Каратэ-до».

Шумахер от Туркменистана

Бердымухамедов отличился и в области автомобильного спорта. Он с детства тяготел к быстрым машинам, что, видимо, и поспособствовало его почти профессиональным достижениям. В 2012 году он принял участие в кольцевых гонках на турецком автомобиле Volkicar, установил рекорд круга и, конечно, выиграл. Кстати, после заезда машину едва ли не на руках перенесли в Национальный музей спорта, где преимущественно собраны все трофеи Аркадага, полученные им в местных соревнованиях.