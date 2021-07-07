Черноморский СЗ: бесславный конец украинского гиганта

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

История крупнейшего николаевского судостроительного предприятия Черноморского судостроительного завода – завершилась на днях. Завод, некогда выпускавший высокотехнологичные авианосцы и ракетные крейсеры, уже несколько лет как стал банкротом, и наконец был ликвидирован.

Об этом пишет издание Украина.ру, сообщая, что все имущество завода было распродано ради погашения долгов.

«В общей сложности кредиторам выплатили 151 миллион 461 тысячу 201 гривну. Была завершена вся хозяйственная и предпринимательская деятельность ЧСЗ, а также все технологические циклы деятельности предприятия-банкрота. Немногочисленные сотрудники предприятия уволены, а его печать уничтожена», — говорится в материале.

Таким образом Украина лишилась промышленного гиганта, которому трудно было найти равного в мире.

Открытый в далеком 1897 году «Черноморский механический и котельный завод» изначально задумывался, как главная судостроительная площадка для черноморского военного и торгового флотов. Его первыми крупными проектами стало оснащение броненосцев «Князь Потемкин-Таврический», «Златоуст» и «Евстафий», а также крейсера «Кагул». А с 1901 года завод занимается самостоятельным строительством кораблей, выпуская минные крейсеры, эсминцы класса «Новик» и подводные минные заградители.

В 1911 году на заводе были заложены два линкора дредноутного класса, а так как строительство подобных кораблей – это высший пилотаж судостроения – именно эту дату считают началом новой эры на заводе.

wikipedia.org / Public Domain

После революции в 1919 году предприятие было национализировано советской властью и именно ей завод обязан своим дальнейшим развитием в 1920-1930 годы, завод работал под именем революционера Андре Марти и выпускал сначала гражданские суда и легкие военные корабли, а затем и крейсера, эсминцы и подводные лодки. Заложенный на заводе в 1938 году линкор «Советская Украина» не был достроен, так как началась Великая Отечественная война.

Фашисты, отступая в 1994-м году разрушили 95% инфраструктуры завода и после войны предприятие было восстановлено практически с нуля.

Послевоенные годы принесли заводу технологическую перестройку и с 1950 по 1980-е годы продолжалась эра наивысшего расцвета Черноморского судостроительного завода.

«В это время завод выпускает военные корабли первого ранга (водоизмещением от 5 тыс. тонн) — фактически весь авианесущий советский флот. Наряду с этим производились крейсера, фрегаты, корветы и прочие боевые единицы. Впрочем, немалый пласт занимали и гражданские суда: ледоколы, буксиры, китобойные базы, сухогрузы, научно-исследовательские, суда для исследования морского дна, танкеры», — сообщает издание.

В этот период было простроено более 500 судов, вошедших в состав советских рыболовного, торгового и научно-исследовательских флотов, в том числе и судно «Академик Сергей Королев». Кроме того, предприятие выпускало и военные корабли, в том числе и тяжелые авианесущие крейсера.

После распада Советского Союза завод оказался на территории Украины, которая начала рвать технологические цепочки с Россией, это помешало в первую очередь достроить два авианосца «Варяг» и «Ульяновск».

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

В 1990-х годах, хотя ЧСЗ еще пытался держаться на плаву, его деградация уже началась

В первые годы независимости Украины Черноморский судостроительный завод выживал в основном за счет иностранных заказов, заключив контракты с Грецией и Норвегией, к тому же Россия выкупила несколько заложенных еще в советские времена траулеров.

«В 2003 году правительство Украины исключило завод из списков стратегических предприятий. На его территории разместился грузоперевалочный центр. В 2007 году верфь была продана "Смарт-холдингу", принадлежащему бизнесмену и политику Вадиму Новинскому, — рассказывает «Украина.ру». — В промежутке между этими событиями произошло значительное сокращение персонала: из 40 тысяч сотрудников остались лишь 2 тысячи».

К тому же при президентстве Виктора Ющенко Украина начала активно сворачивать партнерские отношения и кооперационные связи с Россией, нанеся тем самым серьезный удар по наукоемким отраслям своей экономики. А все надежды на полноценную интеграцию в Евросоюз рухнули после майдана 2014 года, когда последние связи с Россией были разорваны, и выяснилось, что европейцам не интересно конструирование и производство судов на николаевских заводах.

В итоге вся деятельность остатков завода свелась к распилу и продаже предприятия на металлолом, а в 2018 году была запущена процедура банкротства ЧСЗ. Даже после распродажи всего имущества завода, полученных средств не хватило для погашения долгов предприятия.

Prt Scr youtube.com / Драганыч

Комментируя ликвидацию Черноморского судостроительного завода, бывший депутат Николаевского областного совета, председатель «Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины» Лариса Шеслер напомнила, сколько необходимо сил и средств, чтобы создать в стране судостроительную отрасль. Необходимо возвести доки и стапеля, причалы и цеха, нужно выучить и подготовить тысячи специалистов в самых разных областях, а также обеспечить грандиозную инфраструктуру – от электрических сетей и подъездных железнодорожных путей до погрузочно-разгрузочных мощностей и структуры для хранения всех материалов и топлива.

«В конце концов, нужно иметь высочайшего уровня научно-конструкторские организации для проектирования кораблей, двигателей, создания новых материалов, технологий и всех сопровождающих производств. Создание всего этого требует десятилетий и поколений — рабочих, инженеров, ученых, организаторов производства», — перечисляет Шеслер.

А для того, чтобы уничтожить все это потребовалось лишь провозгласить независимость Украины, заключила экс-депутат облсовета.