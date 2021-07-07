Ищенко: «Крымская платформа» грозит завершиться гигантским пшиком

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«Крымская платформа», которую Украина планировала сначала провести в мае 2021 года, но потом отвлеклась на попытку сорвать российско-американский саммит в Женеве и перенесла мероприятие на август, грозит провалиться с треском.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет политолог Ростислав Ищенко, по словам которого этот проект, который осенью 2020 года украинский президент Владимир Зеленский и МИД объявили средством для организации и координации сплоченного давления на Россию, а также механизмом для информирования мировой общественности о проблемах Крыма, могла бы стать для Москвы «камешком в ботинке».

«Крым, конечно, таким образом не вернуть, но создать Москве дополнительные проблемы было можно», — рассуждает Ищенко.

При чем проект «Крымская платформа» с первого дня начали пиарить западные СМИ, пересказывая со слов украинских политиков ужасы о страданиях простых жителей «оккупированного полуострова».

Например, напоминает Ищенко, украинский «Обозреватель» рассказывал, что то небольшое количество пресной воды, которое есть в Крыму, идет исключительно на нужды военных и российских туристов, а сами крымчане не получают питьевой воды вообще.

«Думаю, что при условии приложения минимальных усилий украинские дипломаты вполне могли бы разогнать подобного рода ересь по западным СМИ, возбуждая общественное недовольство «угнетающей крымчан» Россией», — рассуждает политолог.

По его словам, на фоне такой информационной кампании Киев мог бы добиться, чтобы на учредительном саммите «Крымской платформы» присутствовали делегации США, Канады, Японии, Австралии и ряда ключевых европейских стран. Конечно, речь бы не шла о делегациях высокого уровня, с участием президентов или премьер-министров, но можно было бы рассчитывать на присутствие министров, замминистров или помощника госсекретаря.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

После этого, Киев, зафиксировав серьезное представительство на международном уровне, мог бы заняться созданием постоянных комиссий с участием иностранных послов, а также проведения периодических саммитов, постепенно повышая уровень участников иностранных делегаций, со временем вплоть до глав правительств и глав государств.

«Но для этого надо было тяжело и упорно работать, выбирать момент, когда у США и ЕС будут нарастать противоречия с Россией и они сами будут заинтересованы в очередном уязвлении Москвы, идти на уступки колеблющимся, активно убеждать проявивших интерес и т.д.», — объясняет Ищенко.

Украинские же политики пошли другим путем, и провалили вполне перспективную затею.

Непонятно почему, украинские политики принялись спорить, допускать ли к участию в «Крымской платформе» Россию, которая, по их мнению, обязательно должна была начать этого добиваться. А почему они так считали, хотя Россия не раз на самых высоких уровнях давала понять, что считает крымский вопрос решенным окончательно и не подлежащим пересмотру? - тайна сия велика есть, иронизирует эксперт.

Помимо споров о России, украинцы принялись приглашать к участию в проекте буквально всех подряд. То есть они могли пригласить на одно и то же мероприятие президента, главу МИД и премьер-министра одной и той же страны, и разумеется получали в ответ вежливые благодарности без конкретных обещаний участвовать.

«Ведь дипломатические ведомства стран-партнеров Украины не могли выработать рекомендации относительно участия в мероприятии, не понимая его формат. На каком уровне оно пройдет: глав государств, глав правительств, глав дипломатических ведомств? Какова повестка дня? Какие документы планируется принять? И т.д.», — пишет политолог.

politexpert.net / Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / president.gov.ua / Офис Президента Украины

Затем выяснилось, что проводить «Крымскую платформу» в мае, как было заявлено изначально, неудобно, так как в это время Киев ка раз угрожал развязать войну с Россией и попутно обвинял Запад в предательстве из-за предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Понимая, что в такой атмосфере «Крымская платформа» не принесет желаемого результата, украинцы перенесли ее на конец августа, дав таким образом понять всему миру в мае Киев в принципе не был готов провести мероприятие.

«Об этом же свидетельствует тот факт, что если в декабре 2020 года в Киеве утверждали, что принять участие в "Крымской платформе" согласились США, Канада и ЕС, то сейчас в Киеве в августе ждут только руководителей Польши и Прибалтики, а также очень рассчитывают на (президента Турции Реджепа) Эрдогана, но не уверены, поскольку он им не подтвердил участие», — отмечает Ищенко.

Таким образом, единственное, что можно сказать с уверенностью, мероприятие гарантированно посетят послы западных стран, но и они там лишь тихонько посидят и послушают, и в лучшем случае, если журналисты и организаторы пристанут к ним с ножом к горлу, заявят, что Запад по-прежнему считает Крым украинским.

В результате, заключает Ростислав Ищенко, «Крымская платформа» скорее всего обернется для Украины грандиозным пшиком, так как мероприятие не подготовлено ни в информационном плане, ни в политическом.

wikipedia.org / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киевские дипломаты могут лишь говорить о том, как этот проект важен для Украины, и именно в этом они видят свою задачу, но никто из приглашенных иностранных политиков не понимает, зачем участвовать в этом мероприятии, и какую выгоду от него получат их страны.

Но сточки зрения Украины, раз для нее это проект важен, значит Евросоюз и Соединенные Штаты должны побеспокоится о его организации и проведении. Украина составила диспозицию, а сражение для нее должен выиграть кто-то другой, иронизирует политолог. А потом в Киеве будут удивляться тому, что опять ничего не вышло.