Партия «Зеленые» не видит в Звереве депутата

из личного архива / Сергей Зверев

Стилист, певец, а с недавних пор еще и экологический активист Сергей Зверев все же попробует свои силы в политике. После неудавшегося союза с партией «Зеленая альтернатива», которая передумала выдвигать шоумена в Госдуму из-за его неоднозначного имиджа, Зверева поддержала другая политическая сила с экологической повесткой — партия «Зеленые».

На пресс-конференции 7 июля эпатажный кандидат в депутаты откровенно заявил, что решение идти в политику далось ему «очень непросто», — он поддался на уговоры тех, кто следит за его экологической деятельностью. По признанию Зверева, защита природы (в частности, озера Байкал) с некоторых пор является основным его занятием, — на шоубизнес не остается «ни времени, ни сил». А свой салон некогда самый популярный стилист России закрыл два года назад, передает ТАСС.

В первые ряды экоактивистов Сергей Зверев внезапно выбился осенью 2020 года после своих одиночных пикетов у стен Кремля против строительства на Байкале китайского завода. Акции Зверев провел по законам шоу-бизнеса: в броском наряде, с короной на голове, с максимальным привлечением внимания прессы. В этом же образе он выслушал вердикт суда за несогласованную акцию — штраф 15 тысяч рублей.

В новоявленном звездном активисте «Зеленые» разглядели серьезный потенциал. Как рассказал «Политике Сегодня» заместитель председателя московского отделения партии Владислав Жуков, активная гражданская позиция Зверева заслуживает внимания.

«Если не считать это популизмом и разовой экстраординарной акцией, которая лишь привлекает внимание к его персоне, а не к тем проблемам, которые существуют, то можно только одобрить такую позицию по отношению к природным национальным и всемирным достояниям, – отметил Жуков. — Возможно, он несколько эксцентрично свою позицию высказывал в виде пикета несогласованного, чем вызвал абсолютно адекватную реакцию со стороны правоохранителей».

При этом, по словам Жукова, в партии прекрасно понимают, что для эффективной работы в Госдуме необходимы определенные знания и опыт, а не просто смелость выходить на одиночные пикеты. Компетенции Звереву не хватает как на парламентском поприще, так и в области природозащиты, признает собеседник, однако в партии рассчитывают, что звездная персона повысит узнаваемость «Зеленых» перед сентябрьскими выборами.

«Это политический акцент партии связанный именно с тем, чтобы увеличить степень узнаваемости, степень конкурентоспособности на предстоящих выборах. И за это тоже нельзя критиковать партию, мы не переходим никакие правовые формы, это нормальная степень работы с электоратом. Что касается конечного результата, это будет зависеть от выбора граждан РФ и качества работы партийного аппарата», – подытожил представитель «Зеленых».

Prt Scr youtube.com / Общественная палата Российской Федерации

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в три дня: 17,18 и 19 сентября.