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Жена Мамонова ответила на слухи о смерти актера

Общество
/ Обновлено: 04 июля 2021 13:44 100

Жена Мамонова ответила на слухи о смерти актера
Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Сообщения о смерти Петра Мамонова ранее появились в соцсетях. Ольга Мамонова опровергла эти слухи.

В интервью ТАСС супруга артиста отметила, что позвонила в больницу в Коммунарке, где ей сказали, что он "живой, в тяжелом состоянии".

Актер Петр Мамонов попал в больницу несколько дней назад. Врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию. Музыканта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По последним данным, у 70-летнего Мамонова легкие поражены на 87%.

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