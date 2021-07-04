Жена Мамонова ответила на слухи о смерти актера

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Сообщения о смерти Петра Мамонова ранее появились в соцсетях. Ольга Мамонова опровергла эти слухи.

В интервью ТАСС супруга артиста отметила, что позвонила в больницу в Коммунарке, где ей сказали, что он "живой, в тяжелом состоянии".

Актер Петр Мамонов попал в больницу несколько дней назад. Врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию. Музыканта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По последним данным, у 70-летнего Мамонова легкие поражены на 87%.