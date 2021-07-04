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Жителей Центральной России предупредили о надвигающейся жаре

Общество
/ Обновлено: 04 июля 2021 13:40 95

Жителей Центральной России предупредили о надвигающейся жаре
Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Синоптики предупредили россиян о надвигающейся жаре, которая накроет центральную часть страны и Московский регион на семь дней.

Температура воздуха прогреется до +30 градусов и выше, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В начале недели столбик термометра поднимется до отметки в 2227 градусов, к середине недели ожидается потепление на несколько градусов, к выходным воздух прогреется до +33, сообщил Тишковец РИА Новости. Ночью ожидается 1419 выше нуля.

В течение недели небо над Центральной Россией будет ясное, ветер утихнет вплоть до полного штиля, это даст повышение температуры на пять-семь градусов выше нормы июля, отметил синоптик.

#жара #прогноз #тишковец
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