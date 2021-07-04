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РПЛ расположилась на десятой строчке рейтинга самых дорогих лиг мира

Спорт
/ Обновлено: 04 июля 2021 13:23 87

РПЛ расположилась на десятой строчке рейтинга самых дорогих лиг мира
fc-zenit.ru / ФК Зенит

Эксперты портала Transfermarkt составили рейтинг самых дорогих лиг мира. РПЛ заняла в нем десятое место.

АПЛ возглавила десятку самых дорогих футбольных чемпионатов, по версии Transfermarkt. Совокупная стоимость игроков, выступающих в чемпионате Англии, составляет 8,56 миллиарда евро. На второй и третьей строчках рейтинга Transfermarkt расположились итальянская Серия А и испанская Примера.

РПЛ замкнула десятку самых дорогих лиг мира. Совокупная стоимость играющих в чемпионате России футболистов составляет 979 млн евро. Новый сезон РПЛ начнется 23 июля с матча "Ростов" — "Динамо".

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