Число погибших при крушении самолета на Филиппинах достигло 29

pxhere.com /

Количество погибших при крушении филиппинского военного самолета увеличилось с 17 до 29. Также 50 человек получили различные травмы.

Самолет С-130 потерпел крушение на Филиппинах. По данным СМИ, на борту воздушного судна находились 85 людей. Согласно информации из неофициальных источников, из горящего самолета успели вытащить 15 военнослужащих.

Теперь специалистам предстоит выяснить, почему военный самолет упал при попытке приземлиться на острове Холо.

Ранее легкомоторный самолет с туристами потерпел крушение во Франции. В результате ЧП погибли два человека. Трагедия произошла в горах массива Бож.