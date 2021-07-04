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Четыре человека погибли во время лесного пожара на территории Кипра

Происшествия
/ Обновлено: 04 июля 2021 12:52 72

Четыре человека погибли во время лесного пожара на территории Кипра
Пресс-служба Сената Аргентины /

Возгорание в горном районе Кипра стало причиной гибели четырех граждан Египта, которые работали на ферме в деревни Оду.

Умерших людей считали без вести пропавшими, так как ранее спасатели обнаружили сгоревшую машину земледельцев, передает издание Cyprus Mail со ссылкой на главу МВД Никоса Нуриса.

К тушению пламени уже привлекли 11 самолетов. По предварительным данным, специалисты прилагают все усилия, чтобы не допустить распространения пламени. А сотрудники местного МЧС стараются обезопасить находящееся поблизости населенные пункты.

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