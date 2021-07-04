Путин в юбилейную дату отметил роль Калининградской области в укреплении России

Пресс-служба Балтийского флота /

Калининградская область играет важную роль в укреплении позиций России, заявил президент страны Владимир Путин в день юбилея региона.

Глава государства обратился к жителям Калининградской области по случаю 75-летия образования региона. Субъект способствует сохранению устойчивых позиций России в Балтийском регионе, подчеркнул Путин.

Кроме того, область имеет перспективы для привлечения крупных инвестиций. На территории субъекта находятся уникальные памятники истории и архитектуры. Необходимо беречь их и развивать новые направления в регионе, отметил Владимир Путин.