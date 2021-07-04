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Опрос: почти половина американцев не одобряет работу Байдена

Политика
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Опрос: почти половина американцев не одобряет работу Байдена
flickr.com / Gage Skidmore

Почти половина жителей США не одобряет работу президента страны Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты Washington Post и телеканала ABC News.

Исследование показало, что деятельностью демократа на руководящем посту недовольны 42% респондентов. Более половины участников инициативы (51%) не одобряют то, как президент справляется с миграционной ситуацией на американо-мексиканской границе. Также около трети опрошенных раскритиковали политику администрации США в сфере борьбы с распространением коронавируса.

Байден в мае поручил спецслужбам выяснить происхождение COVID-19. По словам первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, президент потребовал дать определенный ответ в течение 90 дней

#сша #опрос #байден
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