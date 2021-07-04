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Вертолет упал при проведении сельхозработ в Кабардино-Балкарии

Происшествия
/ Обновлено: 04 июля 2021 11:52 81

Вертолет упал при проведении сельхозработ в Кабардино-Балкарии
wikipedia.org / Jrfreeland / Public Domain

Сообщается, что при крушении вертолета пострадали люди, их точное количество сейчас устанавливается.

Стало известно, что вертолет в Кабардино-Балкарии потерпел крушение. Он разбился у города Прохладного. Летное судно проводило орошение сельскохозяйственных полей.

Во время полета машина стала неуправляемой из-за технических неполадок и упала. По предварительным данным, в результате случившегося пострадали люди, их количество уточняется. На месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

#вертолет #крушение #кбр
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