Джозефу Байдену в магазине пришлось отвечать на вопрос о кибератаках

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Президент США Джозеф Байден во время похода в магазин не смог ответить на вопрос о якобы причастности России к хакерским атакам. Политику пришлось воспользоваться шпаргалкой.

Более 200 американских компаний стали жертвами хакерских атак. Байдену во время похода в магазин задали вопрос о якобы причастности России ко взломам. Обращение граждан застало врасплох американского лидера. Он сразу не смог ответить, поэтому ему пришлось воспользоваться шпаргалкой.

"В первую очередь, мы не уверены в том, кто это сделал. И я направил запрос от правительства, о том, что нужно будет дать ответ, если мы определим, кто это", — сказал Байден.

Американский лидер добавил, что не уверен в причастности России к хакерским атакам. Однако если это будет доказано, Вашингтон намерен принять ответные меры.