Подсобная работница клиники сообщила о состоянии тяжелобольной МакSим

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Сотрудница столичной клиники, в которой сейчас находится введенная в медикаментозную кому певица МакSим, рассказала, как проходит лечение артистки.

Сейчас врачи борются за жизнь 38-летней звезды, которая поступила в июне в больницу с признаками пневмонии. ПЦР-тесты давали отрицательный результат. По данным СМИ, поражение легких артистки составляет уже более 80%. Марина Максимова (настоящее имя МакSим. — Прим. ред) находится в VIP-палате, двухнедельное пребывание в которой стоит 1 миллион рублей.

"Жалко ее очень. Привезли в премиум-отделение, да. Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус. А тогда что?" — сообщила подсобная работница клиники журналистам программы "Ты не поверишь!".

PR-менеджер звезды Яна Богушевская призвала фанатов сохранять спокойствие и не верить недостоверным источникам информации о здоровье МакSим. Сама представительница певицы не комментировала состояние Максимовой.