Профессор МГУ назвал единственный способ победы над пандемией коронавируса

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Снижение ежесуточного прироста новых случаев коронавируса возможно только при соблюдении важного условия, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Мутация SARS-CoV-2 из Индии сделала заболевание непредсказуемым. Ученые наблюдают резкие спады и скачки инфекции. Формирование популяционного иммунитета позволит остановить распространение заболевания. Только массовая одновременная вакцинация от коронавируса может победить пандемию, заявил Аграновский в комментарии РБК.

Прививочная кампания по вакцинации от COVID-19 началась в России с начала 2021 года. Жители страны могут сделать прививку бесплатно при наличии полиса ОМС и при отсутствии медицинских противопоказаний.