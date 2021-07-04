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Профессор МГУ назвал единственный способ победы над пандемией коронавируса

Общество
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Профессор МГУ назвал единственный способ победы над пандемией коронавируса
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Снижение ежесуточного прироста новых случаев коронавируса возможно только при соблюдении важного условия, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Мутация SARS-CoV-2 из Индии сделала заболевание непредсказуемым. Ученые наблюдают резкие спады и скачки инфекции. Формирование популяционного иммунитета позволит остановить распространение заболевания. Только массовая одновременная вакцинация от коронавируса может победить пандемию, заявил Аграновский в комментарии РБК.

Прививочная кампания по вакцинации от COVID-19 началась в России с начала 2021 года. Жители страны могут сделать прививку бесплатно при наличии полиса ОМС и при отсутствии медицинских противопоказаний.

#вакцинация #пандемия #коронавирус
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