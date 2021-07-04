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Двое детей погибли от перегрева в машине под Ростовом

Происшествия
/ Обновлено: 04 июля 2021 11:10 94

Двое детей погибли от перегрева в машине под Ростовом
pixabay.com /

Трагическая гибель девочек произошла в поселке Глубоком Каменского района. Погибшим малышкам было один и три года.

Информацию о смерти детей подтвердили в СУ СК РФ по региону. По предварительным данным, девочки играли во дворе частного дома и залезли в открытое транспортное средство.

Мать девочек спустя какое-то время стала их искать и даже обратилась за помощью к полицейским и спасателям. Представители силовых структур констатировали смерть детей.

Предварительной причиной смерти девочек названо воздействие высокой атмосферной температуры. Следователи предполагают, что дверь машины захлопнулась, и дети не смогли выбраться из нее.

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