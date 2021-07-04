В Госдуме назвали безграмотным сравнение российской армии с «запорожцем»

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет отреагировал на интервью американского отставного капитана ВМС США, который сравнил российскую армию с "запорожцем".

Депутат в беседе с РИА Новости отметил, что "запорожец" — украинский автомобиль, который никогда не собирали в России. Российский автопром больше известен миру КамАЗами и автомобилями Aurus. Так Шеремет прокомментировал изданию недавнее интервью отставного капитана ВМС США Гарри Табаха, который рассказал украинским журналистам, что сравнивать российские войска с армиями НАТО нельзя, поскольку это похоже на противопоставление "запорожца" и Tesla.

Шеремет заметил, что электромобили "Тесла", на которые ссылается Табах, отличаются только дороговизной и ненадежностью.

"Вооруженные силы России сегодня — это настоящий сплав передовых технологий, духа и профессионализма, в то время как армия НАТО — напыщенность и исключительно служба за деньги", — подчеркнул депутат.

Политик напомнил, что между ВС РФ и НАТО есть еще одно ключевое отличие: российские военные защищают свою страну, тогда как Североатлантический альянс проводит агрессивную экспансию.